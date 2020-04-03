​В Бельгии за сутки выявили 1422 зараженных коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Бельгии за последние сутки выросло на 1 422 случая и достигло 16 770.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.

За прошедшие сутки скончались 132 человека, госпитализированы 578 новых пациентов, покинули больницы 377 человек, уточнили в штабе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.