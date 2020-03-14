В Бельгии за сутки 133 человека заразились коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в Бельгии за сутки увеличилось на 133 и составляет теперь 689. За сутки от заболевания умер один человек, общее число жертв коронавируса достигло четырех.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Министерство здравоохранения королевства.

В ночь на 13 марта правительство страны приняло решение о введении с 16 марта и как минимум до 3 апреля жесткого общенационального карантина. Закрываются все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переводятся на дистанционное обучение, запрещаются все массовые публичные и частные мероприятия вне зависимости от числа их участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на работу на дому. Сокращаются часы работы госучреждений.

Без изменений будут работать только экстренные службы, транспорт и магазины. Людям рекомендовано без необходимости не выходить на улицу и минимизировать поездки на общественном транспорте.