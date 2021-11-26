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В Бельгии выявили южноафриканский штамм коронавируса

В Бельгии выявили южноафриканский штамм коронавируса Первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявлен в Бельгии.
Другие страны
26 ноября 2021 г. 17:54
В Бельгии выявили южноафриканский штамм коронавируса

Первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявлен в Бельгии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук в интервью местному телеканалу LN24.

"В Бельгии зарегистрирован один случай заражения этим штаммом", - сообщил министр, подчеркнув, что пока нет медицинских подтверждений, что этот штамм опаснее штамма "дельта".

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. На текущий день наибольшее число людей, имеющихся в крови этот вариант коронавируса, находятся в ЮАР. Их насчитывается 77 человек. Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Согласно предварительным выводам местных ученых, штамм B.1.1.529 способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации. Однако пока это только предположение.

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