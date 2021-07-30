В Бельгии выросла заболеваемость COVID-19 при 70% вакцинированных

Власти Бельгии достигли показателя в 70,1% полностью вакцинированного против коронавируса взрослого населения старше 18 лет, однако отмечают рост заболеваемости на 4%.

Власти Бельгии достигли показателя в 70,1% полностью вакцинированного против коронавируса взрослого населения старше 18 лет, однако отмечают рост заболеваемости на 4%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает национальный институт по вопросам здравоохранения Sciensano.

Ранее Европейская комиссия поставила задачу к концу июля полностью вакцинировать 70% жителей ЕС, чтобы получить коллективный иммунитет против коронавируса и затормозить распространение опасного заболевания. К настоящему моменту в ЕС в целом полностью вакцинированы 57%, хотя бы одну дозу получили 70% взрослых.

В Бельгии по меньшей мере одной дозой вакцинированы на сегодня уже 83,3% или около восьми миллионов человек, 6,5 миллиона или 70,1% вакцинированы полностью.

При этом, по данным Sciensano, за неделю с 23 по 29 июля в королевстве рост заболеваемости коронавирусом составил 4% или, в среднем, 1 469 человек в день. На 23% вырос показатель госпитализации с коронавирусом. В больницах по стране находятся всего 318 человек с коронавирусом (+10%), в том числе 93 пациента в отделениях интенсивной терапии (+12%). Рост смертности за ту же неделю составил 114% (в среднем, в королевстве от коронавируса умирают сегодня два человека в сутки в сравнении с показателем в 0,9 человека в день на предшествовавшей неделе).

Всего с начала пандемии в Бельгии от COVID скончались 25 235 человек.

Медики связывают рост показателей с тем, что отдыхавшие за границей в странах с менее благоприятной эпидемиологической обстановкой жители королевства возвращаются на родину и "привозят" коронавирус с собой. Согласно проведенному университетом Антверпена исследованию, 30% бельгийцев констатируют, что в тех странах, где они этим летом проводили каникулы, санитарные меры слабее или же соблюдаются населением хуже, чем в Бельгии.