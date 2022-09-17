В Бельгии ввели льготы на газ и электричество

Бельгия согласовала льготы на газ и электричество для жителей с низким и средним доходами на ноябрь и декабрь.

Бельгия согласовала льготы на газ и электричество для жителей с низким и средним доходами на ноябрь и декабрь.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter-аккаунте премьер-министра Бельгии Александра де Кроо.

Уточняется, что "договоренность о дополнительном энергетическом пакете для домохозяйств. Базовый объём по сниженной цене в ноябре и декабре: льгота на газ 135 евро в месяц, на электричество - 61 евро в месяц".

Потребителям будет предоставлен базовый объем газа и электричества по фиксированной цене. Те, кто потребит больше, будут платить за излишки по обычному тарифу, отмечается в статье на сайте бельгийской телерадиокомпании RTBF. Это будет означать сокращение счетов за газ на 135 евро и на 61 евро за электричество в месяц в ноябре и декабре.

Данная мера будет действовать для жителей "с низким и средним доходом", у кого плавающие контракты на энергию или фиксированные договора заключены или продлены после 1 октября 2021 года.

Так, годовой чистый налогооблагаемый доход физического лица, который может получить эту льготу, не должен превышать 62 тысячи евро. "Для справки, средний чистый налогооблагаемый доход в нашей стране составляет 37 273 евро", - говорится в заметке.