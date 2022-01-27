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В Бельгии введут паспорта с картинками из комиксов

В Бельгии введут паспорта с картинками из комиксов В Бельгии с 7 февраля получат хождение паспорта новой модели, в оформление которой включены изображения из известных бельгийских комиксов.
Другие страны
27 января 2022 г. 17:27
В Бельгии введут паспорта с картинками из комиксов

В Бельгии с 7 февраля получат хождение паспорта новой модели, в оформление которой включены изображения из известных бельгийских комиксов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил телеканал RTBF.

Паспорт подданному Бельгии требуется почти исключительно для поездок за рубеж в страны, с которыми у королевства нет безвизовых отношений. В повседневной жизни бельгийцы используют пластиковые карты удостоверений личности.

Бельгия считается законодателем мод "девятого искусства" или "альбомной культуры" - комиксов, известность многих из которых вышла далеко за пределы страны и распространилась по всему миру. По некоторым сняты анимационные и художественные фильмы.

В оформление паспорта вошли элементы серий про репортера Тентена, искателей приключений Блейка и Мортимера, синекожий народец смурфиков, или штрумпфов, и других.

Сообщается также, что у нового документа вдвое больше элементов защиты от подделки, чем у ныне действующих моделей бельгийских паспортов, - общим числом 48, которые "взаимодействуют и дополняют друг друга".

У паспорта обычной версии 34 страницы. Паспорт для "активных путешественников" состоит из 66 страниц.

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