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В Бельгии ужесточат меры из-за роста заболеваемости COVID-19

В Бельгии ужесточат меры из-за роста заболеваемости COVID-19 Бельгия продолжает усиливать ограничительные меры в связи с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом.
Другие страны
3 декабря 2021 г. 20:53
В Бельгии ужесточат меры из-за роста заболеваемости COVID-19

Бельгия продолжает усиливать ограничительные меры в связи с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ношение защитных масок теперь обязательно в королевстве для детей с шести лет, начальная школа и детсады закроются на неделю раньше новогодних каникул, удаленная работа обязательна на четыре дня в неделю.

Кризисный комитет Бельгии, собравшийся в пятницу, чтобы обсудить новые меры, констатировал ухудшение эпидемиологической ситуации. Особое беспокойство у властей вызывают школы, где коронавирус распространяется особенно быстро. В связи с этим принято решение, что учащиеся начальной школы, а также детсады уйдут на новогодние каникулы на неделю раньше обычного – с 20 декабря.

Родителям рекомендовано регулярно проводить детям авто-тесты на коронавирус. Кроме того, власти планируют активизировать прививочную кампанию для детей младше 12 лет.

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