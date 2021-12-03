В Бельгии ужесточат меры из-за роста заболеваемости COVID-19

Бельгия продолжает усиливать ограничительные меры в связи с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом.

Бельгия продолжает усиливать ограничительные меры в связи с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ношение защитных масок теперь обязательно в королевстве для детей с шести лет, начальная школа и детсады закроются на неделю раньше новогодних каникул, удаленная работа обязательна на четыре дня в неделю.

Кризисный комитет Бельгии, собравшийся в пятницу, чтобы обсудить новые меры, констатировал ухудшение эпидемиологической ситуации. Особое беспокойство у властей вызывают школы, где коронавирус распространяется особенно быстро. В связи с этим принято решение, что учащиеся начальной школы, а также детсады уйдут на новогодние каникулы на неделю раньше обычного – с 20 декабря.

Родителям рекомендовано регулярно проводить детям авто-тесты на коронавирус. Кроме того, власти планируют активизировать прививочную кампанию для детей младше 12 лет.