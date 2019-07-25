В Бельгии установлен абсолютный температурный рекорд - ФОТО - ВИДЕО

Абсолютный температурный рекорд установлен в Бельгии.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, температура приближается к 41 градусу жары, в стране впервые в истории объявлен высший "красный" уровень экологической угрозы.

По данным Королевского метеорологического института, температура воздуха в коммуне Кляйн-Бройгель на северо-востоке страны достигла 40,6 градусов, в Брюсселе - 39,7 градусов.

"Такой уровень температуры зафиксирован впервые с начала системных метеорологических наблюдений в Бельгии в 1833 году", - сообщает государственная метеорологическая служба. Метеорологи также сообщают о резком повышении концентрации в воздухе озона, предельно допустимые нормы его содержания превышены.

В стране отмечены перебои в работе сотовой связи и интернета.

Скоростной поезд Thalys, связывающий Брюссель с Амстердамом, застрял около 16:00 (18:00 GMT +4) на путях в районе города Мехелен к северу от Брюсселя из-за неисправности электросети, причиной которой стала жара. Пассажиры около часа оставались в обесточенных вагонах без систем кондиционирования.

На территории большинства европейских стран стоит экстремальная жара. Температурные рекорды были побиты в четверг в Париже (42,4 градуса по Цельсию), в Нидерландах (40,4 градусов по Цельсию), в районе аэропорта Хитроу в Лондоне (36,9 градуса по Цельсию).