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В Бельгии усилили меры безопасности после теракта в Брюсселе

В Бельгии усилили меры безопасности после теракта в Брюсселе Власти Бельгии приняли решение ввести новые меры по обеспечению безопасности в стране после теракта в Брюсселе 16 октября, в результате которого были убиты двое граждан Швеции.
Другие страны
22 октября 2023 г. 18:18
В Бельгии усилили меры безопасности после теракта в Брюсселе

Власти Бельгии приняли решение ввести новые меры по обеспечению безопасности в стране после теракта в Брюсселе 16 октября, в результате которого были убиты двое граждан Швеции.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр королевства Александер де Кроо.

"Правительство принимает свою ответственность", - сказал он, объявив о новых мерах безопасности в стране.

Так, прокуратура Брюсселя получит пять дополнительных судей. Также федеральная судебная полиция Брюсселя будет усилена 50 офицерами, а железнодорожная полиция получит 25 дополнительных офицеров.

Кроме того, в целях улучшения мер разведки и безопасности двум комитетам, курирующим разведывательные и полицейские службы, будет предложено проанализировать, являются ли процедуры безопасности по-прежнему адекватными. Также будет усилен обмен информацией между иммиграционной службой, полицией и судебной властью. Эти ведомства продолжат анализировать события, приведшие к теракту в Брюсселе, рассказал премьер-министр.

Напомним, что 16 октября неизвестный открыл стрельбу в центре бельгийской столицы, в результате нападения погибли два человека, еще один получил ранения. Инцидент был квалифицирован как теракт.

Позднее стало известно, что убитые были болельщиками шведской сборной по футболу, которую принимала местная команда в рамках отборочного турнира ЕВРО-2024. Спустя день, 17 октября, полиция сообщила, что нейтрализовала террориста.

На фоне произошедшего министр юстиции Винсент Ван Квикенборн объявил о своем решении уйти в отставку, однако премьер-министр страны отложил решение об отставке главы Минюста.

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