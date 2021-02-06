В Бельгии смягчили карантин

Власти Бельгии решили незначительно смягчить карантин, разрешив с 13 февраля открыть парикмахерские и агентства недвижимости.

Власти Бельгии решили незначительно смягчить карантин, разрешив с 13 февраля открыть парикмахерские и агентства недвижимости.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу премьер-министр королевства Александер Де Кроо на пресс-конференции по итогам заседания правительственного Координационного комитета по борьбе с пандемией.

Все остальные заведения, включая рестораны, гостиницы, спортзалы, общественные и развлекательные учреждения останутся закрыты как минимум до 1 марта, возможно дольше, комендантский час и запрет на поездки за рубеж остаются в силе.

"С начала декабря ситуация остается относительно стабильной. Это немного, но это важно, особенно в такое время, когда в стране выявлены более заразные штаммы коронавируса (сейчас в Бельгии британский штамм быстро становится доминирующим – ред.), - заявил премьер. - Принятые в Бельгии санитарные меры действуют и в целом выполняются".

"Парикмахерские смогут открыться 13 февраля, это же относится к агентствам недвижимости, однако остальные виды контактных услуг должны оставаться закрыты как минимум до 1 марта", - заявил Де Кроо.