О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Бельгии смягчили карантин

В Бельгии смягчили карантин Власти Бельгии решили незначительно смягчить карантин, разрешив с 13 февраля открыть парикмахерские и агентства недвижимости.
Другие страны
6 февраля 2021 г. 06:57
В Бельгии смягчили карантин

Власти Бельгии решили незначительно смягчить карантин, разрешив с 13 февраля открыть парикмахерские и агентства недвижимости.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу премьер-министр королевства Александер Де Кроо на пресс-конференции по итогам заседания правительственного Координационного комитета по борьбе с пандемией.

Все остальные заведения, включая рестораны, гостиницы, спортзалы, общественные и развлекательные учреждения останутся закрыты как минимум до 1 марта, возможно дольше, комендантский час и запрет на поездки за рубеж остаются в силе.

"С начала декабря ситуация остается относительно стабильной. Это немного, но это важно, особенно в такое время, когда в стране выявлены более заразные штаммы коронавируса (сейчас в Бельгии британский штамм быстро становится доминирующим – ред.), - заявил премьер. - Принятые в Бельгии санитарные меры действуют и в целом выполняются".

"Парикмахерские смогут открыться 13 февраля, это же относится к агентствам недвижимости, однако остальные виды контактных услуг должны оставаться закрыты как минимум до 1 марта", - заявил Де Кроо.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

В ВОЗ сообщили, что КНР предоставила полный доступ к объектам
В ВОЗ сообщили, что КНР предоставила полный доступ к объектам
6 февраля 2021 г. 06:30
Байден поручил не сообщать Трампу секретную информацию
Байден поручил не сообщать Трампу секретную информацию
6 февраля 2021 г. 05:32
В Эстонии выявили рост концентрации коронавируса в сточных водах
В Эстонии выявили рост концентрации коронавируса в сточных водах
6 февраля 2021 г. 04:18
В США задержали мать восьмерых детей, подозреваемую в штурме Капитолия
В США задержали мать восьмерых детей, подозреваемую в штурме Капитолия
6 февраля 2021 г. 03:20
Байден: 36 миллионов американцев голодают из-за коронавируса
Байден: 36 миллионов американцев голодают из-за коронавируса
6 февраля 2021 г. 01:53
Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заразившихся
Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заразившихся
6 февраля 2021 г. 01:07
Экс-главу МI-5 назначили на высший пост при королевском дворе
Экс-главу МI-5 назначили на высший пост при королевском дворе
6 февраля 2021 г. 00:39
Испания запретила использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет
Испания запретила использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет
5 февраля 2021 г. 23:39
Майк Пенс станет ведущим подкаста
Майк Пенс станет ведущим подкаста
5 февраля 2021 г. 23:35
В мире за сутки выявили более 355 тыс. случаев заражения коронавирусом
В мире за сутки выявили более 355 тыс. случаев заражения коронавирусом
5 февраля 2021 г. 23:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi