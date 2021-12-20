В Бельгии разрешили прививать от COVID-19 детей с пяти лет

Бельгийские власти разрешили вакцинацию от коронавируса детей с пяти до 11 лет препаратом Comirnaty компаний Pfizer/BioNtech.

Бельгийские власти разрешили вакцинацию от коронавируса детей с пяти до 11 лет препаратом Comirnaty компаний Pfizer/BioNtech.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении межправительственной комиссии по здравоохранению.

"Межправительственная комиссия по здравоохранению приняла сегодня решение разрешить вакцинацию детей 5-11 лет против COVID-19. Вакцинация будет осуществляться детским вариантом вакцины Pfizer/BioNTech путем введения двух доз с интервалом 21 день", - говорится в документе.

В комиссии напомнили, что ранее применение вакцины для этой возрастной группы было одобрено Европейским медицинским агентством.

Минувшим летом бельгийские власти разрешили вакцинацию детей в возрасте с 12 до 17 лет также препаратом компаний Pfizer/BioNtech.