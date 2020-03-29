В Бельгии растет число зараженных коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Бельгии за минувшие сутки увеличилось на 1 702 человека и сейчас составляет 10 836 заболевших.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили в кризисном штабе Минздрава страны.

За сутки скончались 78 пациентов, общее число смертей на сегодня достигло 431.

Власти Бельгии в минувшую пятницу приняли решение еще на две недели - до 19 апреля - продлить изоляционные меры в стране. Кроме того, такое решение может затем быть еще продлено до 3 мая. В то же время, по словам специалистов, рост эпидемии в Бельгии постепенно замедляется, строгое соблюдение изоляции поможет значительно ускорить борьбу с коронавирусом.