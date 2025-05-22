В Бельгии прошла манифестация против мер жесткой экономии

В Брюсселе состоялась манифестация протеста против мер жесткой экономии бельгийского правительства, в которой приняли участие тысячи работников некоммерческой сферы.

В Брюсселе состоялась манифестация протеста против мер жесткой экономии бельгийского правительства, в которой приняли участие тысячи работников некоммерческой сферы.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал RTL, акция, организованная совместно разными профсоюзами, собрала работников по уходу за детьми, домработниц, обслуживающий персонал больниц, медсестер домов престарелых, специалистов по работе с молодежью и по социальной интеграции, деятелей искусства.

По данным полиции, на улицы бельгийской столицы вышли 27,5 тыс. человек. Организаторы заявили, что манифестантов было более 30 тыс.

Скандируя "мы не отступим", участники манифестации несли плакаты: "Изможденные работники - общество в опасности", "Когда несправедливость становится законом, сопротивление – долг".

Профсоюзы выступают против мер федерального правительства, затрагивающих интересы работников по части трудового стажа, пособий по безработице, оплаты неполного рабочего дня. Они требуют "привлекательных и стабильных" условий труда.