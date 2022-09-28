В Бельгии произошла перестрелка в ходе операции полиции против правых радикалов

Операция бельгийских полицейских в среду в провинции Антверпен против группы подозреваемых "крайне правого, насильственного толка" сопровождалась перестрелкой.

Операция бельгийских полицейских в среду в провинции Антверпен против группы подозреваемых "крайне правого, насильственного толка" сопровождалась перестрелкой.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил телеканал RTBF.

По его данным, один из оказавших сопротивление участников группы был убит во время операции, проходившейся при поддержке спецназа федеральной полиции. Было проведено около десяти обысков и изъято немалое количество оружия.

По информации RTBF, помимо незаконного владения оружием, предполагаемых радикалов подозревают в попытке организации террористического акта.