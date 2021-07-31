В Бельгии продолжился рост заболеваемости коронавирусом

В Бельгии на 31 июля вакцинировано от COVID-19 первой дозой 83,4% населения страны в возрасте старше 18 лет, и 71,4% взрослых прошли полную вакцинацию двумя дозами.

В Бельгии на 31 июля вакцинировано от COVID-19 первой дозой 83,4% населения страны в возрасте старше 18 лет, и 71,4% взрослых прошли полную вакцинацию двумя дозами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные опубликованы в субботу на портале федерального координационного центра по борьбе с пандемией.

В последние две недели в королевстве фиксируется в среднем 1 451 новый случай заболеваний в день, что на 50% выше, чем в предыдущий двухнедельный период.

В то же время, статистика свидетельствует, что высокий уровень вакцинации способствует значительному сокращению смертности от COVID-19 - за последние две недели в Бельгии фиксируется не более двух летальных исходов в сутки, что на 13% ниже показателя предыдущих 14 дней.

Эпидемиологи отмечают быстрое распространение в королевстве штамма "дельта", который может спровоцировать новый всплеск пандемии, в особенности в условиях ослабления карантинных мер и повышенной мобильности граждан в период летних отпусков. При этом они считают, что вакцинация остается наиболее эффективным средством против пандемии, поскольку она позволяет значительно снизить тяжесть заболевания, уровень госпитализации и смертности.

С начала пандемии в Бельгии, население которой составляет 11,5 млн человек, было выявлено 1,1 млн случаев коронавируса, 25,2 тыс. человек умерли.