О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Бельгии продолжился рост заболеваемости коронавирусом

В Бельгии продолжился рост заболеваемости коронавирусом В Бельгии на 31 июля вакцинировано от COVID-19 первой дозой 83,4% населения страны в возрасте старше 18 лет, и 71,4% взрослых прошли полную вакцинацию двумя дозами.
Другие страны
31 июля 2021 г. 15:10
В Бельгии продолжился рост заболеваемости коронавирусом

В Бельгии на 31 июля вакцинировано от COVID-19 первой дозой 83,4% населения страны в возрасте старше 18 лет, и 71,4% взрослых прошли полную вакцинацию двумя дозами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные опубликованы в субботу на портале федерального координационного центра по борьбе с пандемией.

В последние две недели в королевстве фиксируется в среднем 1 451 новый случай заболеваний в день, что на 50% выше, чем в предыдущий двухнедельный период.

В то же время, статистика свидетельствует, что высокий уровень вакцинации способствует значительному сокращению смертности от COVID-19 - за последние две недели в Бельгии фиксируется не более двух летальных исходов в сутки, что на 13% ниже показателя предыдущих 14 дней.

Эпидемиологи отмечают быстрое распространение в королевстве штамма "дельта", который может спровоцировать новый всплеск пандемии, в особенности в условиях ослабления карантинных мер и повышенной мобильности граждан в период летних отпусков. При этом они считают, что вакцинация остается наиболее эффективным средством против пандемии, поскольку она позволяет значительно снизить тяжесть заболевания, уровень госпитализации и смертности.

С начала пандемии в Бельгии, население которой составляет 11,5 млн человек, было выявлено 1,1 млн случаев коронавируса, 25,2 тыс. человек умерли.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Афганские военные отбили у талибов район в провинции Герат
Афганские военные отбили у талибов район в провинции Герат
31 июля 2021 г. 13:10
Более 20 заключенных пострадали при обрушении стены тюрьмы в Индии
Более 20 заключенных пострадали при обрушении стены тюрьмы в Индии
31 июля 2021 г. 12:15
В двух ДТП в Афганистане погибли не менее 20 человек
В двух ДТП в Афганистане погибли не менее 20 человек
31 июля 2021 г. 10:45
Ученые в Британии допустили появление штамма COVID со смертностью 35%
Ученые в Британии допустили появление штамма COVID со смертностью 35%
31 июля 2021 г. 09:40
В США количество госпитализированных с COVID-19 стало рекордным за пять месяцев
В США количество госпитализированных с COVID-19 стало рекордным за пять месяцев
31 июля 2021 г. 09:11
Байден пообещал властям Кубы новые санкции
Байден пообещал властям Кубы новые санкции
31 июля 2021 г. 08:52
Талибы за 4 месяца убили свыше 2,5 тыс. мирных афганцев
Талибы за 4 месяца убили свыше 2,5 тыс. мирных афганцев
31 июля 2021 г. 07:21
В США при столкновении двух поездов пострадали десятки человек
ВидеоВ США при столкновении двух поездов пострадали десятки человек
31 июля 2021 г. 05:28
Сильное землетрясение в Перу, более 40 пострадавших
ФотоСильное землетрясение в Перу, более 40 пострадавших
31 июля 2021 г. 04:30
В Гаити арестован еще один полицейский по делу об убийстве президента
В Гаити арестован еще один полицейский по делу об убийстве президента
31 июля 2021 г. 03:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi