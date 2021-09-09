В Бельгии предложили сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной

Министр туризма второго по численности населения региона Бельгии – Валлонии Валери де Бю предложила обсудить введение в королевстве обязательной вакцинации против коронавируса

Министр туризма второго по численности населения региона Бельгии – Валлонии Валери де Бю предложила обсудить введение в королевстве обязательной вакцинации от COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости

Согласно последним данным национального института по вопросам здравоохранения Sciensano, за последнюю неделю в Бельгии произошло относительное снижение случаев заболевания COVID (минус 3% по сравнению с прошлой неделей), при этом растет смертность и показатели госпитализации. В королевстве полностью вакцинированы порядка 84% взрослого населения. Самые высокие показатели по вакцинации зафиксированы во Фландрии – почти 90%, самый низкий – в Брюсселе – 62%. В Валлонии полностью вакцинированы около 79% взрослых.

"Показатели вакцинации неплохие, но остается вопрос – удалось ли нам убедить тех, кто пока не привился, в необходимости пойти на укол? Если мы хотим действительно победить этот вирус, надо начинать обсуждение обязательной вакцинации… Важно начать обсуждение уже сейчас, это не быстрый процесс, а нам необходимо противостоять пандемии сегодня", - сказала министр в эфире бельгийского телеканала RTL.