О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Бельгии предложили сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной

В Бельгии предложили сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной Министр туризма второго по численности населения региона Бельгии – Валлонии Валери де Бю предложила обсудить введение в королевстве обязательной вакцинации против коронавируса
Другие страны
9 сентября 2021 г. 12:23
В Бельгии предложили сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной

Министр туризма второго по численности населения региона Бельгии – Валлонии Валери де Бю предложила обсудить введение в королевстве обязательной вакцинации от COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости

Согласно последним данным национального института по вопросам здравоохранения Sciensano, за последнюю неделю в Бельгии произошло относительное снижение случаев заболевания COVID (минус 3% по сравнению с прошлой неделей), при этом растет смертность и показатели госпитализации. В королевстве полностью вакцинированы порядка 84% взрослого населения. Самые высокие показатели по вакцинации зафиксированы во Фландрии – почти 90%, самый низкий – в Брюсселе – 62%. В Валлонии полностью вакцинированы около 79% взрослых.

"Показатели вакцинации неплохие, но остается вопрос – удалось ли нам убедить тех, кто пока не привился, в необходимости пойти на укол? Если мы хотим действительно победить этот вирус, надо начинать обсуждение обязательной вакцинации… Важно начать обсуждение уже сейчас, это не быстрый процесс, а нам необходимо противостоять пандемии сегодня", - сказала министр в эфире бельгийского телеканала RTL.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Подразделения Азербайджанской армии в Нахчыване провели комплексные учения
Подразделения Азербайджанской армии в Нахчыване провели комплексные учения
9 сентября 2021 г. 12:36
Закон Об охране здоровья населения будет пересмотрен
Закон "Об охране здоровья населения" будет пересмотрен
9 сентября 2021 г. 12:30
Минобразования: Невакцинированные работники образования не будут допущены в школы
Минобразования: Невакцинированные работники образования не будут допущены в школы
9 сентября 2021 г. 11:49
В Лачынском районе продолжаются совместные азербайджано-турецкие учения
В Лачынском районе продолжаются совместные азербайджано-турецкие учения
9 сентября 2021 г. 11:02
В Грузии число умерших от коронавируса превысило 8 тысяч
В Грузии число умерших от коронавируса превысило 8 тысяч
9 сентября 2021 г. 10:53
Завершен выбор специальностей в колледжи
Завершен выбор специальностей в колледжи
8 сентября 2021 г. 14:21
Умер приговоренный к тюремному заключению экс-глава Агстафы
Умер приговоренный к тюремному заключению экс-глава Агстафы
8 сентября 2021 г. 13:40
В Минздраве Азербайджана созданы новые сферы деятельности
В Минздраве Азербайджана созданы новые сферы деятельности
8 сентября 2021 г. 12:41
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
СГБ арестовало лиц, примкнувших к незаконному вооруженному формированию
СГБ арестовало лиц, примкнувших к незаконному вооруженному формированию
8 сентября 2021 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi