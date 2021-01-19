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В Бельгии поезд сбил автомобиль

В Бельгии поезд сбил автомобиль Три человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в районе бельгийского населенного пункта Эринн
Другие страны
19 января 2021 г. 05:53
В Бельгии поезд сбил автомобиль

Три человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в районе бельгийского населенного пункта Эринн.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал RTBF.

Инцидент произошел поздно вечером 18 января. Поезд следовал по маршруту Брюссель-Турнэ.

По данным местных властей, водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и объехал шлагбаум. Все погибшие - трое молодых людей - находились в автомобиле.

После небольшой задержки движение поездов было возобновлено.

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Версия на азербайджанском языке Belçikada avtomobil qatarla toqquşdu, ölənlər var

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