В Бельгии по подозрению в подготовке теракта задержаны сторонники ИГИЛ

Федеральная прокуратура Бельгии объявила о задержании во Фландрии семи "ярых сторонников" террористической группировки ИГИЛ, которых подозревают в подготовке теракта.
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"Речь идет о молодых людях в возрасте около двадцати лет, из них некоторые уже совершали мелкие преступления", - цитирует телеканал RTBF описание прокуратурой профиля задержанных.
В свою очередь газета La Libre Belgique сообщает со ссылкой на прокуратуру, что подозреваемые еще не определили конкретную цель будущего нападения, но "активно искали оружие".