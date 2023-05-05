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В Бельгии по подозрению в подготовке теракта задержаны сторонники ИГИЛ

В Бельгии по подозрению в подготовке теракта задержаны сторонники ИГИЛ Федеральная прокуратура Бельгии объявила о задержании во Фландрии семи "ярых сторонников" террористической группировки ИГИЛ, которых подозревают в подготовке теракта.
Другие страны
5 мая 2023 г. 01:58
В Бельгии по подозрению в подготовке теракта задержаны сторонники ИГИЛ

Федеральная прокуратура Бельгии объявила о задержании во Фландрии семи "ярых сторонников" террористической группировки ИГИЛ, которых подозревают в подготовке теракта.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", либо большинство, либо все задержанные являются выходцами из Чечни, у троих имеется бельгийское подданство.

"Речь идет о молодых людях в возрасте около двадцати лет, из них некоторые уже совершали мелкие преступления", - цитирует телеканал RTBF описание прокуратурой профиля задержанных.

В свою очередь газета La Libre Belgique сообщает со ссылкой на прокуратуру, что подозреваемые еще не определили конкретную цель будущего нападения, но "активно искали оружие".

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Версия на азербайджанском языке Belçikada terrorçuluqda şübhəli bilinən 7 nəfər həbs edilib

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