    В Бельгии по обвинению в подготовке убийства прокурора арестовали 8 человек

    • 18 ноября, 2025
    • 16:59
    В Бельгии по обвинению в подготовке убийства прокурора арестовали 8 человек

    Правоохранительные органы Бельгии арестовали восемь человек по обвинению в подготовке убийства прокурора Брюсселя Жюльена Муанила.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы столичной прокуратуры.

    "Полиция Бельгии провела во вторник 18 обысков и арестовала 8 человек по делу об организации покушения на убийство прокурора Брюсселя Жюльена Муанила. Главные подозреваемые имеют криминальное прошлое и действовали в албанских криминальных кругах, связанных с торговлей наркотиками", - говорится в заявлении.

    В последние годы трафик наркотиков в Бельгии, в частности, через порт Антверпена, достиг небывалых масштабов, что привело к резкому ухудшению криминальной ситуации на улицах страны. Уличные перестрелки членов конкурирующих банд наркодилеров в Брюсселе и ряде других крупных городов стали практически еженедельным явлением. С лета в стране ведется дискуссия о привлечении военных для патрулирования улиц крупных городов, но пока она не привела к результатам.

