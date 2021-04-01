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В Бельгии первоапрельская шутка привела к беспорядкам, 100 человек задержаны

В Бельгии первоапрельская шутка привела к беспорядкам, 100 человек задержаны Несколько десятков человек, включая сотрудников полиции, получили ранения в ходе разгона массовых беспорядков в брюссельском парке Буа де ля Камбр, где свыше 5 тыс. человек собрались в результате первоапрельской шутки в соцсетях об организации несуществую
Другие страны
1 апреля 2021 г. 23:56
В Бельгии первоапрельская шутка привела к беспорядкам, 100 человек задержаны

Несколько десятков человек, включая сотрудников полиции, получили ранения в ходе разгона массовых беспорядков в брюссельском парке Буа де ля Камбр, где свыше 5 тыс. человек собрались в результате первоапрельской шутки в соцсетях об организации несуществующего концерта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, полиция в течение нескольких часов призывала собравшихся через громкоговорители покинуть парк, однако ответом ей было скандирование оскорбительных речевок и лозунгов с призывами к свободе. Собравшиеся также забрасывали полицию бутылками и банками. К 18:00 (20:00 по бакинскому времени) к парку прибыли несколько грузовиков с полицейским спецназом, водомет и отряд конной полиции, после чего полиция начала вытеснять собравшихся из парка.

Молодежь оказывала активное сопротивление полиции, в разных частях парка регулярно вспыхивали потасовки. По предварительной информации телеканала VRT, полиция задержала порядка 100 человек, ранения получили несколько десятков человек, несколько сотрудников полиции госпитализированы. По состоянию на 20:00 (22:00 по бакинскому времени) парк блокирован полицией, его зачистка продолжается.

"Люди должны дышать воздухом, но мы не можем терпеть подобных акций. Поэтому полиция была вынуждена очистить парк. Лицам, которые не следуют указаниям полиции, грозит задержание и судебное преследование", - написал в Twitter по этому поводу бургомистр Брюсселя Филипп Клоз.

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Версия на азербайджанском языке Belçikada 1 aprel zarafatı toqquşmalara səbəb olub, 100 nəfər saxlanılıb

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