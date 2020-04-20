В Бельгии отказались от идеи бесплатной раздачи медицинских масок населению

Власти Бельгии отказались от идеи бесплатно раздавать маски населению после карантина, объявленного в связи с пандемией COVID-19. Вместо этого бельгийцам будут выдавать фильтрующую ткань, чтобы каждый мог сам сшить себе маску.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная газета Le Soir.

По ее информации, бургомистры всех 19 коммун (районов) Брюсселя получили письмо из аппарата федерального министра юстиции Коэна Гинса, который курирует проект по бесплатному распределению масок. В данном письме руководителей местных органов власти уведомили, что идея бесплатного распределения масок не будет реализована. Вместо этого жителям королевства "будут раздавать кусочки фильтрующей ткани, из которых они смогут сами делать маски дома"; заниматься их распределением предстоит местным властям.

Как отмечается, произведенные промышленным путем медицинские маски, которые Бельгия сейчас закупает за границей или пытается наладить их собственное производство, "будут распределяться по обычным коммерческим каналам", то есть будут отправлены в аптеки, где в настоящее время данный вид товара находится в очень большом дефиците.