​В Бельгии от коронавируса скончались почти 7 тысяч человек

В Бельгии от коронавирусной инфекции скончались 6 917 человек, за последние сутки — 241, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно заявлению официального представителя антикризисного центра Стевена Ван Гюхта, из общего числа погибших 58 человек являлись поселенцами домов престарелых Фландрии.

По последним данным, госпитализированы 4 195 пациентов с диагнозом коронавирус, за сутки в клиники поступили 217 инфицированных.

За сутки зарегистрировано 1032 новых случая заражения COVID-19. Всего в Бельгии 45 325 зараженных.