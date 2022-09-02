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В Бельгии объявили о первой смерти пациента от оспы обезьян

В Бельгии объявили о первой смерти пациента от оспы обезьян В Бельгии зарегистрирован первый случай смерти человека, заразившегося оспой обезьян.
Другие страны
2 сентября 2022 г. 06:20
В Бельгии объявили о первой смерти пациента от оспы обезьян

В Бельгии зарегистрирован первый случай смерти человека, заразившегося оспой обезьян.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил в четверг телеканал France 24, ссылаясь на еженедельный доклад бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano.

"На сегодняшний день зарегистрирован один случай смерти человека (заразившегося оспой обезьян), при том, что у него были сопутствующие заболевания", - отмечается в докладе.

По данным института на конец августа, в Бельгии с населением в 11,5 млн человек насчитывалось 706 подтвержденных случаев этого заболевания. 32 пациента с наиболее сложной формой течения болезни, в том числе с сопутствующими заболеваниями, были госпитализированы.

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