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Полиция ищет еще двух подозреваемых в причастности к стрельбе в Брюсселе

Полиция ищет еще двух подозреваемых в причастности к стрельбе в Брюсселе Полиция Брюсселя после нейтрализации вероятного исполнителя теракта против шведских футбольных болельщиков разыскивает еще двоих подозреваемых.
Другие страны
17 октября 2023 г. 12:03
Полиция ищет еще двух подозреваемых в причастности к стрельбе в Брюсселе

Полиция Брюсселя после нейтрализации вероятного исполнителя теракта против шведских футбольных болельщиков разыскивает еще двоих подозреваемых.

Как передает Report, об этом сообщил бельгийский телеканал LN24.

"Разыскиваются еще двое подозреваемых", - сообщил телеканал в эфире со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полиция Бельгии утром во вторник обезвредила подозреваемого в нападении на болельщиков сборной Швеции в Брюсселе. Операция по нейтрализации подозреваемого была проведена в районе Схарбек, где тот проживал. В ходе операции произошла перестрелка, ранения мог получить еще как минимум один человек.

11.12

В бельгийской коммуне Схарбек при задержании ранен человек, подозреваемый в совершении вооруженного нападения в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал RTBF.

"По нашей информации, полиция нейтрализовала человека при задержании. Речь может идти о подозреваемом в совершении теракта в понедельник вечером, Абдельсалеме Л.", - утверждают журналисты.

Как отмечается, он получил ранение в грудь. Мужчину госпитализировали.

По данным телеканала, МВД подтвердило факт его нейтрализации, однако в ведомстве отметили, что личность мужчины пока официально не установлена.

Вчера около 19:00 неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками "Аллах Акбар" начал стрелять в людей, одетых в форму сборной Швеции по футболу. На распространенном в соцсетях видео нападавший преследовал болельщиков и стрелял в них, предположительно, из автомата Калашникова.

Сообщалось о двух погибших гражданах Швеции, еще один человек ранен. Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поболеть за национальную футбольную сборную в матче отборочного турнира на Евро-2024 Швеция-Бельгия. Позднее напавший записал видео, в котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство".

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Версия на английском языке Suspect in murder of 2 Swedes in Brussels neutralized in Belgium

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