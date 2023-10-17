Полиция ищет еще двух подозреваемых в причастности к стрельбе в Брюсселе

Полиция Брюсселя после нейтрализации вероятного исполнителя теракта против шведских футбольных болельщиков разыскивает еще двоих подозреваемых.
Как передает Report, об этом сообщил бельгийский телеканал LN24.
"Разыскиваются еще двое подозреваемых", - сообщил телеканал в эфире со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Полиция Бельгии утром во вторник обезвредила подозреваемого в нападении на болельщиков сборной Швеции в Брюсселе. Операция по нейтрализации подозреваемого была проведена в районе Схарбек, где тот проживал. В ходе операции произошла перестрелка, ранения мог получить еще как минимум один человек.
В бельгийской коммуне Схарбек при задержании ранен человек, подозреваемый в совершении вооруженного нападения в Брюсселе.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал RTBF.
"По нашей информации, полиция нейтрализовала человека при задержании. Речь может идти о подозреваемом в совершении теракта в понедельник вечером, Абдельсалеме Л.", - утверждают журналисты.
Как отмечается, он получил ранение в грудь. Мужчину госпитализировали.
По данным телеканала, МВД подтвердило факт его нейтрализации, однако в ведомстве отметили, что личность мужчины пока официально не установлена.
Вчера около 19:00 неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками "Аллах Акбар" начал стрелять в людей, одетых в форму сборной Швеции по футболу. На распространенном в соцсетях видео нападавший преследовал болельщиков и стрелял в них, предположительно, из автомата Калашникова.
Сообщалось о двух погибших гражданах Швеции, еще один человек ранен. Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поболеть за национальную футбольную сборную в матче отборочного турнира на Евро-2024 Швеция-Бельгия. Позднее напавший записал видео, в котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство".