Полиция ищет еще двух подозреваемых в причастности к стрельбе в Брюсселе

Полиция Брюсселя после нейтрализации вероятного исполнителя теракта против шведских футбольных болельщиков разыскивает еще двоих подозреваемых.

Полиция Брюсселя после нейтрализации вероятного исполнителя теракта против шведских футбольных болельщиков разыскивает еще двоих подозреваемых.

Как передает Report, об этом сообщил бельгийский телеканал LN24.

"Разыскиваются еще двое подозреваемых", - сообщил телеканал в эфире со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полиция Бельгии утром во вторник обезвредила подозреваемого в нападении на болельщиков сборной Швеции в Брюсселе. Операция по нейтрализации подозреваемого была проведена в районе Схарбек, где тот проживал. В ходе операции произошла перестрелка, ранения мог получить еще как минимум один человек.

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В бельгийской коммуне Схарбек при задержании ранен человек, подозреваемый в совершении вооруженного нападения в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал RTBF.

"По нашей информации, полиция нейтрализовала человека при задержании. Речь может идти о подозреваемом в совершении теракта в понедельник вечером, Абдельсалеме Л.", - утверждают журналисты.

Как отмечается, он получил ранение в грудь. Мужчину госпитализировали.

По данным телеканала, МВД подтвердило факт его нейтрализации, однако в ведомстве отметили, что личность мужчины пока официально не установлена.

Вчера около 19:00 неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками "Аллах Акбар" начал стрелять в людей, одетых в форму сборной Швеции по футболу. На распространенном в соцсетях видео нападавший преследовал болельщиков и стрелял в них, предположительно, из автомата Калашникова.

Сообщалось о двух погибших гражданах Швеции, еще один человек ранен. Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поболеть за национальную футбольную сборную в матче отборочного турнира на Евро-2024 Швеция-Бельгия. Позднее напавший записал видео, в котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство".