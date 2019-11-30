В Бельгии назначили нового главу МИД

Новым министром иностранных дел Бельгии будет назначен депутат национального парламента Филипп Гофан. Он сменит на этом посту Дидье Рейндерса, который с 1 декабря займет пост еврокомиссара от Бельгии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении партийного объединения Реформаторское движение, членами которого являются Рейндерс и Гофан.

Бельгийское правительство в связи со сменой институтов Евросоюза с 1 декабря лишилось сразу двух ключевых политиков - помимо министра иностранных дел его также покинул премьер-министр Шарль Мишель (один из лидеров Реформаторского движения), который меняет Дональда Туска на посту председателя Европейского совета.