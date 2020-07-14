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В Бельгии наблюдается рост числа новых случаев коронавируса

В Бельгии наблюдается рост числа новых случаев коронавируса Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бельгии выросло на 11%
Другие страны
14 июля 2020 г. 18:35
В Бельгии наблюдается рост числа новых случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бельгии выросло на 11%. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении бельгийского института здравоохранения Sciensano.

"Число новых заражений за период с 4 по 10 июля выросло на 11% по сравнению с предыдущей неделей (с 27 июня по 3 июля)", - отметили в институте.

В среднем за этот период в Бельгии ежедневно фиксировалось 95 новых случаев заражения COVID-19. "Большинство новых заболевших - это активное население в возрасте 20-59 лет", - говорится в сообщении.

В то же время, число госпитализаций в связи с коронавирусом в Бельгии продолжает сокращаться. Также сообщается, что за период с 4 по 10 июля скончались 11 человек, у который был выявлен COVID-19.

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