В Бельгии мужчина бросил бутылку в сторону кортежа Байдена

Мужчина бросил стеклянную бутылку в сторону автомобильного кортежа президента США Джо Байдена, когда он проезжал по центру Брюсселя.

Мужчина бросил стеклянную бутылку в сторону автомобильного кортежа президента США Джо Байдена, когда он проезжал по центру Брюсселя.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило бельгийское электронное издание Sudinfo.

По его данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно опубликованному видео, он стоял на значительном расстоянии от пути следования кортежа.

Полиция подтвердила инцидент. "Пьяный мужчина действительно со значительного расстояния бросил бутылку в направлении кортежа, сопровождающего американского президента. Мы незамедлительно задержали его", - приводит издание слова официального представителя брюссельской полиции Ильсе Ван Декир.

Байден прибыл в Брюссель в среду вечером. Он принимает участие в саммитах НАТО, "Большой семерки" и Европейского союза.