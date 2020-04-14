В Бельгии число жертв коронавируса превысило четыре тысячи человек

В Бельгии за прошедшие сутки зафиксированы 262 новых случая смерти от коронавируса, всего с момента начала распространения вируса в стране скончались 4 157 заболевших. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении кризисного штаба министерства здравоохранения королевства.

На больницы пришлось 52% смертей от коронавируса, в этих случаях заражение COVID-19 было подтверждено. При этом порядка 46% умерли в домах престарелых, для многих из них тесты на коронавирус не проводились, но их включили в списки жертв вируса, так как заболевшие демонстрировали схожие симптомы.

По данным медиков, за сутки выявлено 530 новых случаев заражения, и сейчас общее число заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 31 119 человек.

При этом число госпитализированных в связи с COVID-19 продолжает сокращаться. На настоящее время в больницах остается 5 536 пациентов с коронавирусом.

В Бельгии с 14 марта по 19 апреля действуют меры социальной изоляции, которые затем могут продлить до 3 мая. В последние дни медики фиксируют меньшее число госпитализаций, все больше людей выздоравливают и покидают больницы.