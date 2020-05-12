В Бельгии число заразившихся COVID-19 превысило 53 тыс.

В Бельгии за минувшие сутки госпитализированы 43 пациента с коронавирусом (накануне сообщалось о 60-ти госпитализациях), число заболевших и пациентов в отделениях интенсивной терапии также продолжает уверенно снижаться,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.

По данным медиков, зафиксировано 330 новых случаев заражения коронавирусом (накануне сообщалось о 368 заболевших), общее число заболевших с начала вспышки составляет 53 779.

За сутки в Бельгии скончались 65 заболевших с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 62 летальных исходах), общее число погибших составляет 8 761.

Число пациентов в отделениях интенсивной терапии за сутки снизилось с 478 до 465 пациентов. Из больниц выписались 35 выздоровевших.