В Бельгии число заразившихся COVID-19 приблизился к 60 тыс.

Число выявленных за сутки случаев коронавируса в Бельгии составило 89 (против 122 накануне), всего с середины марта заболели 59 437 человек из числа протестированных.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили во вторник в кризисном штабе Минздрава страны.

Скончались за сутки 13 человек с установленным диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 619.Сообщается, что госпитализированы 16 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 115 (против 116 накануне), выписались девять выздоровевших.С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции.