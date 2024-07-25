В Бельгии арестовали семь человек по обвинению в подготовке терактов

Семь человек арестованы в Бельгии по обвинению в подготовке террористических актов.

Семь человек арестованы в Бельгии по обвинению в подготовке террористических актов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Федеральная прокуратура королевства, не уточнив, связаны ли готовившиеся вылазки с Олимпиадой в Париже.

"Семь человек арестованы в рамках расследования подготовки террористического нападения. В разных районах Бельгии, в частности в Антверпене, по этому делу проведено 14 обысков", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Информация о личностях задержанных или предполагаемых целях терактов пока не раскрывается.

Девять лет назад кварталы мигрантов Брюсселя стали базой для подготовки группы исламистов, совершивших теракты в Париже 13 ноября 2015 года. Тогда 130 человек погибли, еще 350 получили ранения.