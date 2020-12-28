В Бельгии 23 человека умерли в доме престарелых после праздника

Число скончавшихся от коронавируса в доме престарелых в бельгийском городе Мол в провинции Антверпен достигло 23 за последние три недели.
"Еще пять человек, сдавших позитивные тесты на коронавирус, скончались, таким образом, всего умерли 23 человека", - приводит слова главы города бельгийское информагентство Belga.
Напомним, что ранее сообщалось, что 125 постояльцев и сотрудников этого учреждения заразились коронавирусом после празднования Дня святого Николая, который в Бельгии отмечают 6 декабря.
Местные власти полагают, что причиной массового заражения мог стать волонтер, сыгравший роль святого Николая во время празднования. В традиционной одежде и с подарками он пришел поздравить обитателей дома. Уже через несколько дней после этого волонтер сдал позитивный анализ на COVID-19.
В самом учреждении указывают, что все время общения с постояльцами дома престарелых волонтер не снимал медицинскую маску и перчатки. Соответствующие фотографии были опубликованы в СМИ.
Что касается подарков, то их по комнатам постояльцев разносили сотрудники учреждения.
Также известно, что волонтер часто посещал этот дом престарелых и сам мог заразиться во время одного из визитов.