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В Белфасте при атаках подростков пострадали 14 полицейских

В Белфасте при атаках подростков пострадали 14 полицейских Накануне несколько десятков человек забросали полицию камнями, петардами и бутылками, а также подожгли припаркованный неподалеку частный автомобиль
Другие страны
10 апреля 2021 г. 17:11
В Белфасте при атаках подростков пострадали 14 полицейских

При нападениях групп подростков на севере Белфаста накануне пострадали 14 полицейских.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в субботу полиция Северной Ирландии.

Накануне несколько десятков человек забросали полицию камнями, петардами и бутылками, а также подожгли припаркованный неподалеку частный автомобиль. В целом в Белфасте вечером ситуация оставалась спокойной. Протестовавшие против условий Brexit все эти дни лоялисты объявили о прекращении акций по причине траура из-за смерти принца Филиппа.

Всего за время продолжающихся уже боле недели в разных районах Белфаста стычек групп молодежи с полицией и противоборствующими группировками пострадали 88 полицейских, у них сотрясение мозга и переломы ног.

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