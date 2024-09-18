В Беларуси заявили о снижении грузопотока на 30% из-за санкций

Обстановка в пунктах пропуска на западных границах Беларуси остается сложной, грузопоток снизился еще на 30% по сравнению с 2023 годом из-за санкций.

Обстановка в пунктах пропуска на западных границах Беларуси остается сложной, грузопоток снизился еще на 30% по сравнению с 2023 годом из-за санкций.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси Эдуард Данилович.

"Что касается ситуации на границе, то она остается сложной на западных рубежах. В первую очередь это связано с санкционным давлением Запада. Все это, конечно, понятным образом сказывается на грузопотоках, которые следуют через территорию Республики Беларусь. По сравнению с прошлым годом этот грузопоток еще на 30% снизился", - сказал он.

Из 26 пунктов пропуска на границе с ЕС продолжают работать только пять - по 2 на границе Литвы и Польши и 1 - на границе с Латвией.