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В Беларуси заявили о снижении грузопотока на 30% из-за санкций

В Беларуси заявили о снижении грузопотока на 30% из-за санкций Обстановка в пунктах пропуска на западных границах Беларуси остается сложной, грузопоток снизился еще на 30% по сравнению с 2023 годом из-за санкций.
Другие страны
18 сентября 2024 г. 15:09
В Беларуси заявили о снижении грузопотока на 30% из-за санкций

Обстановка в пунктах пропуска на западных границах Беларуси остается сложной, грузопоток снизился еще на 30% по сравнению с 2023 годом из-за санкций.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси Эдуард Данилович.

"Что касается ситуации на границе, то она остается сложной на западных рубежах. В первую очередь это связано с санкционным давлением Запада. Все это, конечно, понятным образом сказывается на грузопотоках, которые следуют через территорию Республики Беларусь. По сравнению с прошлым годом этот грузопоток еще на 30% снизился", - сказал он.

Из 26 пунктов пропуска на границе с ЕС продолжают работать только пять - по 2 на границе Литвы и Польши и 1 - на границе с Латвией.

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