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В Беларуси задержали 20 человек по делу о террористических атаках

В Беларуси задержали 20 человек по делу о террористических атаках Комитетом госбезопасности Беларуси задержано более 20 человек, подозреваемых в попытке поджога дома депутата парламента, председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича.
Другие страны
15 сентября 2021 г. 23:52
В Беларуси задержали 20 человек по делу о террористических атаках

Комитетом госбезопасности Беларуси задержано более 20 человек, подозреваемых в попытке поджога дома депутата парламента, председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала СТВ.

"Задержаны более 20 человек, как непосредственно исполнители терактов, так и их пособники. Расследование по уголовному делу продолжается. Обвиняемые активно сотрудничают со следствием, дают признательные показания, изобличая и самих себя, и своих сообщников", - отметил Бычек.

Представитель КГБ республики отметил, что среди задержанных по статье 289 Уголовного кодекса ("Акт терроризма") семья Войтеховичей - глава семьи, его супруга, сын и невестка.

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Версия на азербайджанском языке Belarusda terror aktları ilə əlaqədar 20 nəfər saxlanılıb

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