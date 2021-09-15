В Беларуси задержали 20 человек по делу о террористических атаках

Комитетом госбезопасности Беларуси задержано более 20 человек, подозреваемых в попытке поджога дома депутата парламента, председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича.

Комитетом госбезопасности Беларуси задержано более 20 человек, подозреваемых в попытке поджога дома депутата парламента, председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала СТВ.

"Задержаны более 20 человек, как непосредственно исполнители терактов, так и их пособники. Расследование по уголовному делу продолжается. Обвиняемые активно сотрудничают со следствием, дают признательные показания, изобличая и самих себя, и своих сообщников", - отметил Бычек.

Представитель КГБ республики отметил, что среди задержанных по статье 289 Уголовного кодекса ("Акт терроризма") семья Войтеховичей - глава семьи, его супруга, сын и невестка.