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В Беларуси вступил в силу закон о смертной казни чиновников за госизмену

В Беларуси вступил в силу закон о смертной казни чиновников за госизмену Закон, предусматривающий возможность применения смертной казни в отношении должностных лиц за госизмену, вступил в силу в Беларуси.
Другие страны
25 марта 2023 г. 01:36
В Беларуси вступил в силу закон о смертной казни чиновников за госизмену

Закон, предусматривающий возможность применения смертной казни в отношении должностных лиц за госизмену, вступил в силу в Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, проект закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", нацеленный на усиление противодействия преступлениям экстремистской, террористической и антигосударственной направленности, был внесен Советом министров в Палату представителей (нижняя палата) Национального собрания Беларуси в конце октября 2022 года. В начале декабря он был принят в первом чтении, в конце февраля 2023 года - во втором. В конце февраля документ был одобрен Советом Республики (верхняя палата), 9 марта его подписал президент Александр Лукашенко. Через 10 дней после официального опубликования 14 марта на Национальном правовом интернет-портале закон вступил в силу.

Законом вносятся изменения в часть 2 статьи 356 Уголовного кодекса (УК) Беларуси "Измена государству". Предусматривается возможность применения наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность. В связи с этим приводятся в соответствие статьи 58 и 59 УК – "Пожизненное лишение свободы" и "Смертная казнь".

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