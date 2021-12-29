В Беларуси впервые выявили первые случаи заражения "омикрон"-штаммом

В Беларуси впервые выявлены случаи заражения "омикрон"-штаммом коронавируса.

В Беларуси впервые выявлены случаи заражения "омикрон"-штаммом коронавируса.

Об этом передает Report cо ссылкой на сообщение Минздрава страны.

"Сегодня из всех взятых у пациентов тестов специалисты Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава у четырех человек выявили новый вариант коронавируса - "омикрон". У всех пациентов отмечается легкое течение инфекции", - сообщает пресс-служба ведомства в среду.

В Беларуси с начала пандемии в общей сложности были зарегистрированы 696 220 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5 543 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.