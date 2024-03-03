О нас

В Беларуси впервые возбуждено уголовное дело за отрицание геноцида

В Беларуси впервые возбуждено уголовное дело за отрицание геноцида Следственный комитет Беларуси впервые возбудил уголовное дело по статье об отрицании геноцида белорусов.
Другие страны
3 марта 2024 г. 23:56
В Беларуси впервые возбуждено уголовное дело за отрицание геноцида

Следственный комитет Беларуси впервые возбудил уголовное дело по статье об отрицании геноцида белорусов.

Как передает Report, об этом сообщает госагентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, дело возбуждено против 54-летнего жителя Минска. Согласно материалам следствия, в 2020 году он в созданной им группе в соцсети размещал "материалы протестной тематики", а также "сведения, дискредитирующие республику и реабилитирующие фашистов".

В частности, обвиняемый утверждал, что "немцы обращались с населением Беларуси добродушно, зверствовали же в основном партизаны". Кроме того, по утверждению МВД, задержанный гражданин заявил, что деревня Хатынь была сожжена партизанами во время Второй мировой войны.

Отметим, что в июле 2021 года президент страны Александр Лукашенко в ходе своего выступления на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе "Курган Славы" под Минском заявил о "белорусском холокосте" или "холокосте белорусского народа" в годы нацистской оккупации Беларуси.

В декабре 2021 года Палата представителей Национального собрания страны приняла закон "О геноциде белорусского народа". Статью в Уголовный кодекс Беларуси добавили в начале 2022 года. За отрицание факта "геноцида белорусского народа" предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, а повторно - до десяти лет лишения свободы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Belarusda “belarusların soyqırımının inkarı”na görə ilk həbs olub

Самое важное

Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
2 марта 2024 г. 10:28
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
1 марта 2024 г. 11:47
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
29 февраля 2024 г. 16:48
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
29 февраля 2024 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
28 февраля 2024 г. 23:24
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi