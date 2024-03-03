В Беларуси впервые возбуждено уголовное дело за отрицание геноцида

Следственный комитет Беларуси впервые возбудил уголовное дело по статье об отрицании геноцида белорусов.

Следственный комитет Беларуси впервые возбудил уголовное дело по статье об отрицании геноцида белорусов.

Как передает Report, об этом сообщает госагентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, дело возбуждено против 54-летнего жителя Минска. Согласно материалам следствия, в 2020 году он в созданной им группе в соцсети размещал "материалы протестной тематики", а также "сведения, дискредитирующие республику и реабилитирующие фашистов".

В частности, обвиняемый утверждал, что "немцы обращались с населением Беларуси добродушно, зверствовали же в основном партизаны". Кроме того, по утверждению МВД, задержанный гражданин заявил, что деревня Хатынь была сожжена партизанами во время Второй мировой войны.

Отметим, что в июле 2021 года президент страны Александр Лукашенко в ходе своего выступления на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе "Курган Славы" под Минском заявил о "белорусском холокосте" или "холокосте белорусского народа" в годы нацистской оккупации Беларуси.

В декабре 2021 года Палата представителей Национального собрания страны приняла закон "О геноциде белорусского народа". Статью в Уголовный кодекс Беларуси добавили в начале 2022 года. За отрицание факта "геноцида белорусского народа" предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, а повторно - до десяти лет лишения свободы.