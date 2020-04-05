​В Беларуси власти продлили школьные каникулы из-за коронавируса

Власти Беларуси приняли решение о продлении школьных каникул в стране из-за пандемии коронавируса на 6 дней - до 11 апреля.

Как передает Report, об этом информировало в субботу агентство БелТА со ссылкой на администрацию Президента Беларуси.

"Министр образования Игорь Карпенко доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко о ситуации, собрав предварительно мнения и обращения родителей учеников. Окончательное решение принято - каникулы будут продлены на неделю с 6 по 11 апреля включительно", - сообщила БелТА. В министерстве образования проинформировали, что занятия в рамках четвертой четверти будут осуществляться с 13 апреля по 30 мая 2020 года.