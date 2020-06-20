В Беларуси выявили 603 новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 603, до 57 936, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 343.

Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 700. На пятницу в Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 составляло 57 333, в том числе сообщалось о 337 умерших. Четырнадцатого июня минздрав республики заявил, что видит положительную динамику по снижению заболеваемости COVID-19.

"Зарегистрированы 57 936 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 842 173 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 343 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 36 749 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.