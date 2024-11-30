В Беларуси разрабатывают аналог Starlink для нужд армии

Белорусская армия к декабрю получит разработанный в республике мобильный комплект связи для нужд армии, который называют аналогом Starlink.

Белорусская армия к декабрю получит разработанный в республике мобильный комплект связи для нужд армии, который называют аналогом Starlink.

Как передает Report , об этом сообщил начальник связи Вооруженных сил (ВС) Беларуси Вадим Романив в эфире телеканала "Беларусь 1".

По его словам, эта разработка была представлена президенту страны еще в прошлом году.

"В этом году мы в конечном итоге доработали этот комплект практически до совершенства и улучшили его качество, количество предоставляемых услуг", — отметил Романив.

Начальник связи подчеркнул, что до начала нового учебного года, который начинается в армии в декабре, новый комплект связи будет передан ВС Беларуси.