В Беларуси разрабатывают аналог Starlink для нужд армии

Белорусская армия к декабрю получит разработанный в республике мобильный комплект связи для нужд армии, который называют аналогом Starlink.
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По его словам, эта разработка была представлена президенту страны еще в прошлом году.
"В этом году мы в конечном итоге доработали этот комплект практически до совершенства и улучшили его качество, количество предоставляемых услуг", — отметил Романив.
Начальник связи подчеркнул, что до начала нового учебного года, который начинается в армии в декабре, новый комплект связи будет передан ВС Беларуси.