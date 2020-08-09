В Беларуси пройдет основной день голосования на выборах президента

Основной день голосования на выборах президента Белоруссии пройдет в воскресенье.

Основной день голосования на выборах президента Белоруссии пройдет в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на высший государственный пост претендуют пять кандидатов, в том числе Александр Лукашенко, для которого это шестая президентская гонка. Конкуренцию ему составляют двое мужчин – представителей оппозиционных организаций и две женщины.

Проголосовать на выборах могут более 6,8 млн человек. Всего образованы 5 767 участков для голосования, из них 44 – за границей, они будут работать в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах.

Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примут участие более 50% граждан, внесенных в списки. Для избрания президентом Белоруссии необходимо набрать более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.