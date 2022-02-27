В Беларуси проходит референдум по изменению Конституции

В Беларуси началось голосование на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию.

В Беларуси началось голосование на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Для голосования на референдуме в республике открылись 5 510 участков", - заявил Центризбирком страны. В ЦИК уточнили, что среди 5 510 участков 217 открыты в санаториях, профилакториях, больницах и других лечебно-профилактических учреждениях, на которых не проводилось досрочное голосование.

Досрочно можно было проголосовать с 22 по 26 февраля. Этим правом воспользовались 42,93% граждан, внесенных в списки для голосования.

В списки для голосования включены более 6,8 млн белорусских граждан. Бюллетень содержит один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Участникам голосования предложено оставить отметку в одном из двух квадратов - "за" или "против". Как уточнили в ЦИК, если отметки будут проставлены в обоих квадратах либо они вообще будут отсутствовать, то бюллетень будет признан недействительным.

В соответствии с законодательством, референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины граждан, обладающих правом голоса. "Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования", - уточнили в ЦИК.

Участки для голосования на референдуме закроются в 20:00 (21:00 - бакинское время).