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В Беларуси предложили ввести наказание за угрозу в адрес президента

В Беларуси предложили ввести наказание за угрозу в адрес президента На национальном правовом портале Беларуси опубликовали законопроект, согласно которому предлагается ввести в уголовный кодекс статью об угрозах и насилии в адрес действующего или бывшего президента страны.
Другие страны
12 августа 2024 г. 20:35
В Беларуси предложили ввести наказание за угрозу в адрес президента

На национальном правовом портале Беларуси опубликовали законопроект, согласно которому предлагается ввести в уголовный кодекс статью об угрозах и насилии в адрес действующего или бывшего президента страны.

Как сообщает Report, наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Согласно тексту документа, наказание последует за насилие или угрозу насилием, уничтожение или повреждение имущества в отношении президента Беларуси. Действие закона будет распространяться в том числе на угрозы и насилие в адрес главы государства, прекратившего исполнение своих полномочий в связи с истечением срока полномочий, отставкой или неспособностью осуществлять обязанности по состоянию здоровья. Кроме того, законопроект предусматривает наказание за угрозы в адрес семьи президента республики.

В документе также указаны поправки к законам о клевете на президента и об оскорблении президента. В них предлагается добавить наказание в том числе за клевету о семье главы государства и их оскорблении.

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