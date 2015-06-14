В Беларуси потерпел катастрофу самолет Ил-103, два пилота погибли

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Два человека погибли в Беларуси в результате катастрофы самолета Ил-103 под Брестом. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МЧС Беларуси.

"Сегодня при выполнении полетного задания по обнаружению пожаров произошло падение самолета Ил-103 предприятия "Беллесавиа" в нескольких километрах от брестского аэропорта, - проинформировало ведомство. - Погибли командир воздушного судна и старший летчик- наблюдатель". Создана комиссия по выяснению причин инцидента. Все полеты самолетов данного типа приостановлены.