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    В Беларуси потерпел катастрофу самолет Ил-103, два пилота погибли

    Самолет выполнял задание по обнаружению пожаров

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Два человека погибли в Беларуси в результате катастрофы самолета Ил-103 под Брестом. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МЧС Беларуси.

    "Сегодня при выполнении полетного задания по обнаружению пожаров произошло падение самолета Ил-103 предприятия "Беллесавиа" в нескольких километрах от брестского аэропорта, - проинформировало ведомство. - Погибли командир воздушного судна и старший летчик- наблюдатель".

    Создана комиссия по выяснению причин инцидента. Все полеты самолетов данного типа приостановлены.

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