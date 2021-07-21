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В Беларуси планируют повысить возрастной ценз для избрания президентом

В Беларуси планируют повысить возрастной ценз для избрания президентом Председатель Конституционной комиссии по выработке предложений по изменению в основной закон Белоруссии Петр Миклашевич сообщил, что в республике планируется повысить возрастной ценз для избрания на пост президента до 40 лет. Об этом передает Report со сс
Другие страны
21 июля 2021 г. 13:24
В Беларуси планируют повысить возрастной ценз для избрания президентом

Председатель Конституционной комиссии по выработке предложений по изменению в основной закон Беларуси Петр Миклашевич сообщил, что в республике планируется повысить возрастной ценз для избрания на пост президента до 40 лет. Об этом передает Report со ссылкой на БелТА.

"В разделе "Президент. Парламент. Правительство" предложено сохранить президентскую форму правления. Для занятия должности президента установить более высокий возрастной ценз - 40 лет (сейчас 35 лет), ценз оседлости - постоянное проживание в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами, ценз гражданства - не иметь гражданства иностранного государства", - сказал Миклашевич журналистам по итогам девятого заседания Конституционной комиссии.

Кроме того, по его словам, предлагается закрепить в конституции, что одному человеку можно быть президентом не более двух сроков.

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