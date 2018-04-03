В Беларуси отцы смогут уходить в двухнедельный декрет

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Трудовой кодекс Беларуси планируется дополнить нормой об обязательном для работодателя отцовском декретном отпуске сроком на 14 дней.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил замглавы комиссии нижней палаты белорусского парламента по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.

"Поправки в Трудовой кодекс Беларуси, которые сейчас готовятся к рассмотрению в парламенте в первом чтении, предполагают, что при рождении ребенка и воспитании его в семье наниматель будет обязан при желании отца (отчима) предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы. Продолжительность такого отпуска составит не более 14 календарных дней", - подчеркнул О.Левшунов.

По его словам, двухнедельный отпуск будет предоставляться единовременно по письменному заявлению отца, но только в течение шести месяцев с даты рождения ребенка. Сейчас отец имеет право уйти в декрет до достижения ребенком трехлетнего возраста. Но такой отпуск оплачиваемый и может быть оформлен только в том случае, если мать ребенка не находится в декрете и вышла на работу раньше срока.