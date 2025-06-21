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В Беларуси освободили оппозиционера Сергея Тихановского

В Беларуси освободили оппозиционера Сергея Тихановского В Беларуси освободили оппозиционера Сергея Тихановского
Другие страны
21 июня 2025 г. 17:59
В Беларуси освободили оппозиционера Сергея Тихановского

Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского, ранее приговоренного на 18 лет лишения свободы, освободили.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание "Наша Нива".

Издание отмечает, что Тихановский уже покинул Беларусь, однако в какую именно страну он отправился, не уточняется. Также по данным СМИ, сегодня были освобождены всего 14 белорусских оппозиционеров.

Освобождение произошло на фоне встречи президента Беларуси Александра Лукашенко со спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом. Встреча прошла во Дворце Независимости в Минске. Келлог стал самым высокопоставленным чиновником из США, посетившим Беларусь за последние годы.

Тихановского задержали 29 мая 2020 года, а 14 декабря 2021 года он был приговорен к 18 годам тюрьмы по статьям организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Его супруга Светлана Тихановская выдвигала свою кандидатуру на пост президента Беларуси на выборах 2020 года.

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Версия на английском языке Belarusian opposition figure Siarhei Tsikhanouski released
Версия на азербайджанском языке Belarusda müxalifətçi Sergey Tixanovski azad edilib

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