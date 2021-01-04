В Беларуси объявлен Год народного единства

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об объявлении в республике 2021 года Годом народного единства, решение принято в целях консолидации общества.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об объявлении в республике 2021 года Годом народного единства, решение принято в целях консолидации общества.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №1 "Об объявлении 2021 года Годом народного единства". Данное решение принято в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, согласно указу, белорусское правительство совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом должно разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства, а также обеспечить координацию деятельности госорганов, других организаций по выполнению этого плана.

Напомним, что ранее, в своем новогоднем поздравлении белорусам, Лукашенко призвал сделать 2021 год Годом народного единства.