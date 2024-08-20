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В Беларуси обвинили Балтийские государства в блокировании доступа страны к морю

В Беларуси обвинили Балтийские государства в блокировании доступа страны к морю Беларусь на уровне ООН намерена поднять вопрос о блокировании для нее доступа к морю.
Другие страны
20 августа 2024 г. 16:42
В Беларуси обвинили Балтийские государства в блокировании доступа страны к морю

В МИД Беларуси обвинили Балтийские государства в блокировании доступа страны к морю.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД страны Анатолия Глаза.

В заявлении говорится, что Беларусь уже получила приглашение от генсека ООН Антониу Гутерриша для участия в 3-й Конференции ООН для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которая пройдет в декабре в Ботсване.

"Беларусь в полной мере на себе ощущает последствия незаконных действий ряда стран, которые ограничивают предусмотренное Конвенцией ООН право нашей страны на выход к морю и транзит. Мы намерены жестко поставить вопрос о принуждении известных государств к исполнению ими своих международных обязательств в рамках действующих правовых документов", - заявил пресс-секретарь.

Глаз заявил, что страны Балтии "намеренно ограничивают доступ страны к морю" и "откровенно злоупотребляют своим географическим положением".

"Мы также используем возможность участия в этой конференции для обмена опытом и проведения ряда двусторонних встреч, прежде всего с представителями стран Глобального Юга", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Belarus Baltikyanı ölkələri dənizə çıxışını məhdudlaşdırmaqda ittiham edib

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